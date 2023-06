Freia-boikotten tar av – Coop ber om avklaring fra næringsministeren

Dermed har det gått politikk i saken, etter at stadig flere større selskaper lørdag hengte seg på aksjonen og boikotten av Freia-produkter. Årsaken er at Mondelez, som eier Freia, ikke har stanset sin virksomhet i Russland.

Lørdag ettermiddag gikk Coop Norge ut og ba om et snarlig møte med næringsminister Jan Christian Vestre (Ap).

– Vi ønsker en prinsipiell avklaring på hvordan vi skal forholde oss til selskaper som Ukraina har svartelistet. En slik avklaring er viktig for likebehandling dersom det skulle dukke opp andre selskaper som leverer til det norske markedet, og har bindinger til Russland, skriver Coop i en pressemelding.

Bedriftenes eget ansvar

Utenriksdepartementet har overtatt henvendelsen, opplyser Nærings- og fiskeridepartementet overfor Børsen i Dagbladet lørdag kveld.

Det begrunnes med at det er Utenriksdepartementet som har ansvar for sanksjonsregelverket som følge av Russlands krig mot Ukraina.

– Uavhengig av sanksjonene er det opp til den enkelte bedrift og organisasjon å gjøre egne etiske vurderinger for sin egen drift. Det er virksomhetenes eget ansvar, sier pressetalsperson Ragnhild H. Simenstad i Utenriksdepartementet til avisen.

Ifølge Simenstad er begge departementene åpne for å møte næringslivet til et dialogmøte om temaet.

Håper på en rask løsning

Sist ut i boikottrekka lørdag var Elkjøp.

– Dette iverksettes umiddelbart og produktene vil senest være fjernet før åpningstid på mandag, sier varekjedens administrerende direktør i Linda Frid Andresen i en kommentar til NTB lørdag.

Samtidig tenker hun på de ansatte hos Mondelez, dersom de blir berørt.

– Vi håper på en rask løsning i denne saken, slik at vi, og andre selskaper, kan ta deres produkter inn i sortimentet igjen, sier Andresen.

Salgsstopp i mange selskap

Blant de andre selskapene som har innført stans, er Petter Stordalens hotellkjede Strawberry. I alt vil 229 hoteller fjerne Freia-produktene, melder VG.

– Vi har besluttet å boikotte Mondelez og er i gang med den praktiske gjennomføringen slik at produktene det gjelder fjernes fra våre hoteller. Strawberry skal ikke handle varer av aktører som bidrar inn i Russlands krig mot Ukraina, sier konserndirektør Torgeir Silseth i Strawberry-kjeden til NTB.

Tidligere lørdag besluttet også Norwegian, Den Norske Turistforening (DNT), det svenske togselskapet SJ og hotellkjeden Classic Norway Hotels å stanse salget av Freia-produkter. Fra før er det kjent at også SAS, Norges Fotballforbund (NFF) og Toppfotball Kvinner har gjort det samme.

Også Travel Retail Norway, som driver taxfreebutikkene i Norge, togselskapet Vy og Norgesgruppen vurderer Freia-boikott, skriver Aftenposten.

Mondelez: – Ekstra trist

Til NTB sier Freias morselskap Mondelez at det er ekstra trist at samarbeidet med DNT er satt på pause.

– Det er ekstra trist at vi må pause samarbeidet med DNT siden båndene mellom DNT og Kvikk Lunsj går helt tilbake til 1960-tallet. Vi håper at samarbeidet kan gjenopptas senere, skriver pressevakten ved Mondelez' nordiske kontor til NTB.

Freias produkter lages i Norge, men det amerikanske morselskapet Mondelez driver fortsatt virksomhet i Russland.

– Vi anerkjenner at dette er en følelsesladet sak og respekterer fullt ut at det er ulike meningene om saken. Det er likevel viktig å få fram at Freia og Kvikk Lunsj er norske merkevarer, produsert på Rodeløkka i Oslo, basert på norsk melk. Produksjonen foregår ikke i Russland, og vi selger ikke produkter i Norge som er produsert i Russland, opplyser selskapet videre.

Frykter for jobbene

NTB har også stilt spørsmål om hvilke følger boikotten kan få, blant annet for arbeidsplassene i Norge. Mondelez besvarer ikke spørsmålet direkte, men skriver:

– Vårt eierselskap, Mondelez International, overholder alle politiske beslutninger og sanksjoner og vil fortsette å vurdere nødvendige justeringer av driften for å sikre full overholdelse.

På Freia på Rodeløkka i Oslo frykter imidlertid de ansatte for arbeidsplassene sine. Drøyt 250 personer jobber for Mondelez Norge, av dem 130 på fabrikken på Rodeløkka.

– Det er ikke mange store kjeder som må boikotte oss før vi mister jobbene våre, det er de store som blir tungen på vektskålen nå. Vi håper bare det norske folk ser at vi produserer sjokolade til det norske markedet og ikke bruker noe ressurser fra Russland, sier tillitsvalgt Gøran Nyberg til Nettavisen.

– Overreaksjon

Han betegner sjokoladeboikotten som en overreaksjon.

– Vi er kun en liten part i dette spillet og har ingenting med Russland å gjøre. Vi har kun lokale produsenter i Norge og har ikke noe med russerne å gjøre. Det er det ledelsen i Sveits som har. Jeg synes det er en overreaksjon i Norge og Sverige, sier Nyberg.