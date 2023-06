Kontroll på brannen i Bømlo

Det er relativt god kontroll på brannen. Det er satt opp begrensningslinjer langs veien i vestlig og østlig retning, opplyser Sørvest politidistrikt.

Brannen ble meldt rett før klokka 16 lørdag. Klokka 18.40 fikk politiet melding om at ilden var under kontroll. Det ble først meldt om kraftig røykutvikling og fare for spredning.

Skogbrannhelikopter fra Sauda, og mannskap fra Bremnes og Mosterhamn rykket ut til Agavegen i kommunen der brannen oppsto. Det samme gjorde en tankbil fra Stord.

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap opplyste lørdag at de styrker beredskapen ytterligere med et skogbrannhelikopter på sin hovedbase Værnes til og med søndag.

Det vil i alt være sju helikoptre i brannberedskap i Sør-Norge denne helgen, fra Kjevik i sør til Værnes i nord.