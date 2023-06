I 17.45-tiden, nær to timer etter at brannmeldingen kom, vurderes nå mulighetene for å avgrense brannen. Per nå er det ikke aktuelt med evakuering av boliger eller annen bebyggelse, opplyser Sørvest politidistrikt.

Mannskap fra Bremnes og Mosterhamn rykket ut til Agavegen i kommunen der brannen oppsto. Det samme gjorde en tankbil fra Stord.

– Vi jobber med å få kontroll, sier Tor Kåre Steinskog, vakthavende ved 110-sentralen Sørvest til Bergens Tidende.

Slokking pågår

Brannvesenet fikk melding om gress- og lyngbrannen rett før klokka 16 lørdag. Noe over en time senere opplyser politiet at det foreløpig er liten oversikt over brannen. Ilden sprer seg i nord-nordøstlig retning.

– Det er et bygg i nærheten. En mannskapsbil er der for å sikre, sier Steinskog.

Han sier til avisa i 17-tiden at slokking pågår på begge sider av veien sør for Håpollen.

– Det er vanskelig terreng å ta seg fram i. Det brenner på begge sider av veien og det er uoversiktlig, sier han.

I tillegg til skogbrannhelikopteret, er det bestilt drone fra Haugesund.

Styrker beredskapen

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap opplyser lørdag at de styrker beredskapen ytterligere med et skogbrannhelikopter på sin hovedbase Værnes til og med søndag.

I alt denne helgen vil det være sju helikoptre i brannberedskap i Sør-Norge, fra Kjevik i sør til Værnes i nord.