Rundt 30.000 mennesker feiret pride i Bergen

Paraden, som startet klokka 12 på Bradbenken, beveger seg blant annet gjennom Bryggen, Torget og Torggaten før den avsluttes ved den blå steinen.

I forbindelse med paraden er Bryggen og Torget i Bergen stengt for trafikk fram til klokka 15 lørdag, opplyser NRK. Årsaken er at det på forhånd er ventet at omkring 30.000 personer deltar i paraden.

Blant deltakerne i årets parade er Bergen kommune, politiet og arbeids- og inkluderingsminister Marte Mjøs Persen (Ap). Ordfører Linn Kristin Engø (Ap) i Bergen kommune uttaler til Bergensavisen at hun er stolt og veldig lykkelig.

– Det er helt fantastisk, først og fremst fordi det er så mange folk her som sammen slår ring om det skeive miljøet og mangfoldet vi har i byen vår, sier hun.

Kulturbyråd Eduardo «Doddo» Andersen (Ap) i Bergen kommune er blant de som går i sin første prideparade. Han omtaler arrangementet som viktig.

– Etter terrorangrepet i Oslo i fjor skjønte vi hvor viktig dette var. Da bestemte vi oss for at dette skulle vi alltid gjøre heretter. Og på grunn av jobben går jeg plutselig først i toget, sier han til Bergens Tidende.

Som den del av arrangementet vil det også være parade-show, appeller, konserter og DJ-er i Pride Park på Festplassen etter at paraden er over.