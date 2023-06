– Vi har besluttet å boikotte Mondelez og er i gang med den praktiske gjennomføringen slik at produktene det gjelder fjernes fra våre hoteller. Strawberry skal ikke handle varer av aktører som bidrar inn i Russlands krig mot Ukraina, sier konserndirektør Torgeir Silseth i Strawberry-kjeden til NTB.

VG omtalte saken først.

Strawberry er et av flere selskaper som har besluttet å stanse salget av Mondelezs Freia-produkter. Tidligere lørdag bekreftet Norwegian, Den Norske Turistforening, det svenske togselskapet SJ og Hotellkjeden Classic Norway Hotels det samme. Fra før er det kjent at også SAS og Norges Fotballforbund (NFF) har stoppet Freia-salget.

Mondelez: – Ekstra trist

Til NTB sier Freias morselskap Mondelez at det er ekstra trist at samarbeidet med Den Norske Turistforening (DNT) er satt på pause.

– Det er ekstra trist at vi må pause samarbeidet med DNT siden båndene mellom DNT og Kvikk Lunsj går helt tilbake til 1960-tallet. Vi håper at samarbeidet kan gjenopptas senere, skriver pressevakten ved Mondelez' nordiske kontor til NTB.

Produseres i Norge

Freias produkter lages i Norge, men det amerikanske morselskapet Mondelez driver fortsatt virksomhet i Russland.

– Vi anerkjenner at dette er en følelsesladet sak og respekterer fullt ut at det er ulike meningene om saken. Det er likevel viktig å få fram at Freia og Kvikk Lunsj er norske merkevarer, produsert på Rodeløkka i Oslo, basert på norsk melk. Produksjonen foregår ikke i Russland, og vi selger ikke produkter i Norge som er produsert i Russland, opplyser selskapet videre.

NTB har også stilt spørsmål om hvilke følger boikotten kan få, blant annet for arbeidsplassene i Norge. Mondelez besvarer ikke spørsmålet direkte, men skriver:

– Vårt eierselskap, Mondelez International, overholder alle politiske beslutninger og sanksjoner og vil fortsette å vurdere nødvendige justeringer av driften for å sikre full overholdelse.