– Vi kan per nå ikke gå konkret inn på funn og opplysninger av hensyn til etterforskningen. Vi understreker at saken etterforskes ut fra flere hypoteser, herunder også at det ikke er noe kriminelt som ligger bak. Etterforskningen er helt i startfasen og vi prøver nå å kartlegge hva som har skjedd, sier påtaleansvarlig Charlotte Renée Ulstad i Trøndelag politidistrikt i en pressemelding lørdag.

Den avdøde er en mann i 40-årene hjemmehørende i Steinkjer, og pårørende er varslet. Som følge av funn på stedet og opplysninger i saken betrakter politiet dødsfallet for å være mistenkelig, og har iverksatt etterforskning. Det er gjort flere avhør i saken, men ingen er mistenkt eller siktet, opplyser de videre.

Det var pårørende av den avdøde mannen som varslet politiet. Videre har politiet gjort kriminaltekniske undersøkelser på stedet hendelsen fant sted. Det er gjort beslag i flere elektroniske enheter som vil bli gjennomgått, og det vil bli gjort flere avhør fremover.

– Det er besluttet obduksjon av den avdøde. Dette vil trolig bli gjennomført førstkommende mandag og den vil forhåpentligvis gi oss flere svar på hva som har skjedd, opplyser Ulstad.

Avslutningsvis opplyser politiet at de ikke har flere opplysninger å dele omkring saken.