– Vi har valgt å stanse salget av Freia-produkter fra alle våre 25 hoteller rundt om i Norge. Vi gjør dette fordi vi har stor sympati med Ukraina og håper at resten av reiselivsbransjen vil stå solidarisk med det krigsrammede landet, sier administrerende direktør Stephen Meinich-Bache i Classic Norway Hotels til NTB.

Hotellkjeden drifter 25 overnattingssteder rundt i Norge.

– Etter at det ble kjent at Mondelez står på lista over firma som fortsetter sin produksjon i Russland, er det et riktig og enkelt valg for Classic Norway Hotels å fjerne dem fra alle våre reiselivsanlegg med øyeblikkelig virkning, sier direktøren.

De føyer seg dermed inn i rekken av selskaper som boikotter sjokoladeprodusenten.

Freias produkter lages i Norge, men det amerikanske morselskapet Mondelez driver fortsatt virksomhet i Russland. I en epost til NTB denne uken skriver selskapet at dette også gjelder flere andre matvareselskaper.

– Som mange andre selskaper, har vi opprettholdt en begrenset virksomhet i Russland. Men vi har avsluttet kapitalinvesteringer og reklame, og vi har hele tiden fordømt den brutale krigen samtidig som vi har bidratt til å opprettholde matforsyningen gjennom produktene våre, skrev Mondelez i en pressemelding.