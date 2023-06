Mann dømt til 12 års fengsel for drap i Sandnes

Onsdag 27. april i fjor knivstakk 35-åringen mannen han bodde sammen med i hodet. Få dager senere døde fornærmede av skadene. Knivstikkingen skjedde på en eiendom på Trones i Sandnes kommune, skriver Stavanger Aftenblad.

Da rettssaken startet, erkjente 35-åringen straffskyld. Han ba imidlertid om å bli trodd på at han ikke hadde til hensikt å stikke fornærmede i hodet.

35-åringen forklarte seg ulikt i forskjellige avhør. Han har blant annet forklart at fornærmede truet ham med en kniv. På flere punkter festet retten ikke lit til tiltaltes forklaring.

En enstemmig rett kom dermed fram til at 35-åringen måtte dømmes til tolv års fengsel, som er normalstraffen for drap når det verken foreligger særskilte formildende- eller skjerpende omstendigheter. Retten fant heller ikke grunnlag for å gi strafferabatt som følge av tiltaltes tilståelse.

I tillegg til fengselsstraffen dømmes 35-åringen til å betale nærmere 300.000 kroner i oppreisningserstatning til offerets mor.

Det er ikke kjent hvordan 35-åringen forholder seg til dommen.