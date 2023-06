Person funnet død i Steinkjer

En person er funnet død i en leilighet i Steinkjer. Politiet betegner dødsfallet som mistenkelig. Ingen er pågrepet i saken.

Avdøde er identifisert, og at det ikke er noe som tyder på at det er noen fare for andre personer. Alle pårørende er ikke varslet, men det skal være pårørende som varslet politiet om funnet.

Fire barn funnet i live 40 dager etter flystyrt

Fire barn er funnet i live i jungelen etter at et fly styrtet i Colombia 1. mai. – Et mirakel, sier landets president Gustavo Petro.

Flyet styrtet i Amazonas 1. mai og tre voksne er funnet omkommet, blant dem barnas mor. Flyvraket ble lokalisert 16. mai. Små fotavtrykk ga håp om at barna var i live.

– En glede for hele landet, skriver Petro på Twitter. Det er også lagt ut bilder av barna sammen med redningsarbeidere. Det ene barnet er 11 måneder, de andre er 13, 9 og 4 år.

Hotell i Mogadishu under angrep

Et hotell i Somalias hovedstad Mogadishu ble angrepet av al-Shabaab fredag og angrepet fortsatte gjennom natten.

Ifølge det somaliske nyhetsbyrået Sonna dreier det seg om hotellet Pearl Beach, og det meldes om skuddveksling og eksplosjoner. Nettavisen Halqabsi News skriver at minst 15 er drept og titalls skadd.

Bunnsolid borgerlig flertall på ny måling

Hadde det vært stortingsvalg i dag, ville Erna Solberg og Høyre surfet rett inn i regjeringskontorene. Det viser en fersk stortingsmåling for juni.

De borgerlige får til sammen 93 mandater, mens de rødgrønne har beskjedne 73, svært langt unna de 85 representantene som trengs for gjenvalg.

Når det gjelder prosentvis framgang og tilbakegang er det kun små forskjeller, men Ap går fram med 1,4 prosentpoeng til 18,4 prosent. Høyre står på stedet hvil.

Professor satte rekord: Var 100 dager under vann

Den amerikanske professoren Joseph Dituri – kalt Doktor Dypsjø – har tilbrakt 100 dager under vann.

Det er ny rekord med god margin. Den forrige rekorden tilhørte to professorer fra Tennessee som klarte å oppholde seg under vann i 73 dager.

– Menneskekroppen har aldri vært under vann så lenge. Dette eksperimentet har endret meg på en viktig måte. Mitt største håp er at jeg har inspirert en ny generasjon utforskere og forskere til å presse sine grenser, sier Dituri.