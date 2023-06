To personer siktet for ruskjøring etter kollisjon i Festningstunnelen i Oslo

– Politiet mener å ha oversikt over hvem som har kjørt bilene som var involvert i saken. De fire er siktet fordi det er gjort beslag fra dem, mens to av dem er siktet for ruskjøring i tillegg, sier krimleder Morten Kalhagen ved Krimvakta i Oslo til Avisa Oslo.

Det var klokka 3.30 natt til lørdag at en bil kolliderte i østgående retning i Festningstunnelen. Ifølge politiet er det snakk om en singelulykke, det vil si at ingen andre kjøretøy var involvert. Politiet mener personbilen kom i høy fart og kolliderte flere ganger med tunnelveggen før den stanset. Det begynte deretter å brenne i bilen, men brannen ble raskt slukket av andre bilister som kom kjørende.

De som satt i bilen, ble hentet av en person i en annen bil og stakk av fra stedet. Politiet fikk kontroll på denne bilen ved Etterstad klokken 3.50, ifølge operasjonsleder Guro Sandnes.

Personene som var involvert i ulykken, framsto ikke som alvorlig skadd, men ble fraktet til sykehus for nærmere undersøkelser. Bilen de kjørte, ble påført store materielle skader.

Etter å ha vært delvis stengt i en lengre periode som følge av kollisjonen, ble Festningstunnelen gjenåpnet i 11-tiden lørdag, opplyser Vegtrafikksentralen øst.