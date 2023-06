Natt til lørdag klokka 0.55 opplyste Trøndelag politidistrikt at omstendighetene rundt dødsfallet gjør at de betrakter det som mistenkelig. Politiet jobber ut fra flere hypoteser og etterforsker bredt.

Like etter klokka 6 lørdag morgen opplyser operasjonsleder Viola Elvrum til Trønder-Avisa at politiet fortsatt jobber med krimtekniske undersøkelser på stedet, og at det er for tidlig å gå ut med mer informasjon.

– Det er uavklart hva som har skjedd, og vi har ikke varslet alle pårørende, sier Elvrum.

I 7-tida lørdag morgen er det stadig flere krimteknikere på plass ved adressen personen ble funnet.

Politiet opplyste samtidig natt til lørdag at avdøde var identifisert, og at det ikke er noe som tyder på at det er noen fare for andre personer. Det skal være pårørende som varslet politiet om funnet.

Til Adresseavisen opplyser jourhavende politijurist Line Dreier Ramberg at ingen foreløpig er mistenkt eller pågrepet i saken.

Til Trønder-Avisa opplyser innsatsleder Stig Viken i Trøndelag politidistrikt at politiet ble varslet om funnet av personen like etter klokken 23 fredag kveld. Vedkommende ble funnet alene.