Giftsiktet tenåring fengslet i én uke – forsvarer vurderer anke

Politiet ville varetektsfengsle gutten, som er siktet for allmennfarlig forgiftning, i to uker med brev- og besøkskontroll. Men Oslo tingrett ville kun strekke seg til én uke siden den siktede er mindreårig.

– Begrunnelsen er fare for bevisforspillelse, sier politiadvokat Børge Enoksen til NTB i forbindelse med fengslingsmøtet i Oslo tingrett fredag ettermiddag. Møtet ble holdt for lukkede dører.

Politiet har ikke gjort kjent hvilket stoff det er snakk om, men både VG , Dagbladet , TV 2 og NRK melder at kilder opplyser at det dreier seg om plantegiften ricin. Den kan forårsake indre blødninger og ødelagte organer.

Vurderer anke

Gutten forsvares av advokat Marit Lomundal Sæther, som sier de vil vurdere en anke.

– Han erkjenner ikke straffskyld etter siktelsen. Han har det svært tungt, og saken fremstår som en personlig tragedie. Han ble fengslet i én uke. Vi vurderer anke da vi ikke anser at det er skjellig grunn til mistanke for at alle vilkårene i bestemmelsen er oppfylt, sier hun til NTB.

– Ikke ment for å skade

Enoksen sier at selv om politiet har begjært gutten varefengslet med brev- og besøkskontroll, legger de forklaringen hans til grunn.

– Vi tar utgangspunkt i forklaringen han har gitt om at det her ikke er ment for å skade andre. Men det stoffet her er såpass farlig at vi ønsker å ha litt tid for å undersøke om forklaringen stemmer, sier Enoksen.

Hva han har forklart om motivet, ønsker ikke Enoksen å kommentere.

– Han har gitt en forklaring om det, og så ønsker vi å etterforske videre for å se om den kan verifiseres eller ikke, sier politiadvokaten.

Enoksen opplyser at gutten bodde sammen med sine foresatte, og at de foresatte har status som vitner.

Høy strafferamme

Torsdag ettermiddag sperret politiet av et stort område på Bøler etter at gutten i tenårene varslet nødetatene om at hadde kommet i kontakt med et giftig stoff.

Politiet tror gutten har produsert det farlige giftstoffet på egen hånd.

Gutten er siktet for befatning med et giftig stoff som kan medføre fare for allmennheten, straffeloven paragraf 239, som har en strafferamme på 15 års fengsel.

Det var klokken 16.09 torsdag at politiet fikk melding via AMK om at en gutt hadde følt seg uvel etter å ha fått et flytende stoff på armen.

Den siktede gutten er ikke kjent for verken politi eller rettsvesen fra før.