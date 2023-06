En mann i 40-årene ble onsdag morgen pågrepet etter trusler mot politiet i Stavanger. Bakgrunnen for hendelsen, var at mannen forut for dette hadde truet en vekter utenfor en forretning, og vært utagerende mot andre personer, melder politiet på Twitter

Politiet måtte bruke pepperspray for å få kontroll på siktede i forbindelse med pågripelsen. Politiet beslagla mannens kniv. I tillegg ble det funnet en kniv som var skjult på kroppen til mannen.