Kongeparet velger norgesferie i sommer – deler tips

– Vi skal feriere i Norge, røpte kong Harald da han og dronningen møtte pressen i Bindal kommune i Nordland onsdag kveld.

Kongen fortalte at ferien delvis blir i båt – om bord på kongeskipet Norge.

Etter denne ukens fylkestur til Nordland, har kongeparet vært på offisielt besøk i 338 av landets 356 kommuner – og «mangler» bare 18 stykk.

Dermed har de god peiling på norske reisemål, og NTB har benyttet anledningen til å spørre om tips til Norgesferie. Med den ekstremt svake kronekursen for tiden, kan det vise seg å være lurt.

– Kysten er full av steder, påpeker kongen.

Geopark-muligheter

Dronningen har et mer spesifikt råd:

– Jeg fant akkurat en bok om geoparker, sier hun til NTB.

Hun ramser opp kommunene som inngår i Trollfjell geopark i Nordland: Brønnøy, Vega, Vevelstad, Sømna, Leka og Bindal.

Geoparken er preget av nakne og avrundede knauser av den sjeldne bergarten anortositt.

– Det er flere kommuner som har gått sammen. Der er det tegnet opp vandrestier på hvert sted, med geologien som følgesvenn, sier dronningen.

– Det skulle jeg ønske at jeg hadde opplevd for 30 år siden. Da skulle jeg opplevd massevis av stein og geologi, sier hun, og forteller at det nok ikke blir så mye fjellvandring på årets ferie.

Flere steder

Ifølge Norges geologiske undersøkelse (NGU) har Norge fire Unesco-geoparker.

For å få slik godkjenning, må parken ha geologisk arv av internasjonal viktighet og formidle sammenheng mellom geologi og kultur- og naturarv.

Norges geoparker er spredt utover landet, så kanskje det finnes en i ditt nærområde:

Gea Novegica i Vestfold og Telemark:

Skandinavias første geopark, omfatter kommunene Bamble, Kragerø, Larvik, Nome, Porsgrunn, Siljan og Skien. NGU skriver at området byr på den unike larvikitten, samt Oslofeltet med stor mineralrikdom og den «verdensberømte» Fen-vulkanen.

Magma geopark i Rogaland og Vest-Agder:

Strekker seg over kommunene Bjerkreim, Lund, Eigersund, Sokndal og Flekkefjord. Området er preget av nakne og avrundede knauser som består av den sjeldne bergarten anortositt, ifølge NGU.

Geopark Sunnhordland i Vestland

Parken har hovedsete i Bømlo kommune i Vestland, og fikk Unesco-status 17. mai i år. Den inneholder blant annet flere steinbrudd fra steinalderen, hvor det ble produsert grønnsteinsøkser. Produksjonen startet for 10.000 år siden, og bruddene var mer eller mindre i kontinuerlig drift i 5.700 år, ifølge NGU.

Båtferie

Kongeparet har gjort det til en tradisjon å feriere med båt i kongeskipet Norge.

– Vi er veldig heldige som har den muligheten. Det er helt sikkert, sier dronningen.

Også kongen skryter av båtlivet:

– Det er helt utrolig. Det er jo fra kysten man kan se det meste av Norge. Det er en helt annen opplevelse enn å reise rundt med bil.

Denne uken har kongeparet brukt kongeskipet på offisielt besøk i Nordland.

På fire dager har de besøkt seks kommuner. De har holdt taler, hilst på lokalbefolkningen og vært i full sving. Og dette skjer kun tre uker etter at kongen (86) var innlagt på sykehus med infeksjon.

– Jeg vil si det så sterkt at uten kongeskipet, hadde et sånt besøk som dette ikke blitt mulig. Fordi det hadde vært for anstrengende å bo i ny seng hver natt, pakke inn og pakke ut, og komme på et nytt sted. Når vi går om bord i kongeskipet, er vi plutselig hjemme. Det er noe helt annet. Vi kan sove oss fra sted til sted, sier han.

– Heldige med vakker natur

De to har bare godord å si om hva Norge har å by på som reisemål.

– Det er bare å velge og vrake, sier kongen.

– Vi er heldige med vakker natur overalt, understreker dronningen.

Neste uke drar imidlertid kongeparet utenlands – på offisielt besøk til Danmark, med stopp i København og Aarhus. Også der reiser de med kongeskipet Norge.