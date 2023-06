Donald Trump er tiltalt i dokumentsaken

USAs tidligere president Donald Trump har fått beskjed om at han er tiltalt i dokumentsaken og må møte i retten neste uke. Han er den første presidenten til å bli tiltalt for føderale lovbrudd.

– Den korrupte Biden-administrasjonen har informert advokatene mine om at jeg er tiltalt, skriver Trump på sin egen plattform Truth Social. Trump-advokat James Trusty sier at ekspresidenten blant annet er tiltalt for brudd på spionasjelovgivningen, falsk forklaring og for å ha hindret rettsforfølgningen.

Zelenskyj melder om framskritt i Donetsk

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj gleder seg over det han sier er resultater i Donetsk-regionen øst i landet.

– Det er veldig tunge kamper i Donetsk-regionen. Men det er resultater, og jeg er takknemlig overfor dem som oppnådde disse resultatene. Bra jobbet i Bakhmut. Steg for steg, sa Zelenskyj i sin faste videotale torsdag. NBC News og Washington Post meldte torsdag at ukrainernes motoffensiv er i gang.

Norge legger ned ambassaden på Sri Lanka

Bare to år etter at Norge brukte 7,3 millioner kroner på ny ambassade på Sri Lanka, blir den lagt ned for godt. Ambassaden i New Delhi overtar ansvaret for Sri Lanka.

. Tidligere miljø- og utviklingsminister Erik Solheim er svært kritisk til beslutningen.

– Dette er helt gal beslutning, det er uklokt og det er kortsynt. Det har jeg også kommunisert til regjeringen, sier han.

Espresso House skal ha fjernet ansattes overtidstimer

I mai ble det avslørt at flere Espresso House-ansatte ikke fikk utbetalt lønn på flere måneder. Nå sier en tidligere leder at de også fikk avkortet timelønnen.

Til Dagens Næringsliv sier lederen at kaffebarkjeden ba henne fjerne all ekstra registrert arbeidstid, slik at ansatte fikk mindre i lønn.

Selskapets Norges-sjef May-Britt Østby svarer ikke direkte på anklagene om fjerningen av overtidstimene, men påpeker at ansattes timeregistrering ikke godkjennes uten videre.

Kontroll på hyttebrann på Kvitfjell

Det er full overtenning i en hytte på Kvitfjell i Gudbrandsdalen natt til fredag. Brannvesenet foretar en kontrollert nedbrenning.

Brannmannskapene har sikret en garasje som ligger like ved hytta, og hytteeier har opplyst til politiet at det ikke skal være noen personer i hytta, etter at det først var usikkerhet rundt dette.