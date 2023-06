Tidligere Coop-topp får over 10,8 millioner i etterlønn

Det kommer fram i årsrapporten fra Coop som ble publisert torsdag

Stokke fikk nær seks millioner kroner i lønn, godtgjørelser og pensjonskostnad i 2022, fram til han sa opp sin stilling den 31. juli, skriver Nettavisen.

I årsrapporten heter det at Coop betaler 18 måneders fastlønn etter at arbeidsforholdet ble avsluttet. Det utgjør 10,83 millioner kroner. I Coops tilfelle dreier det seg om en konkurranseklausul, sier kommunikasjonsdirektør Bjørn Takle Friis til avisen.

Dette bekrefter Stokke overfor Dagens Næringsliv.

– Klausulen er basert på at jeg har stor innsikt i Coop sine planer og strategier. I praksis betyr dette to år der jeg ikke kan jobbe for virksomheter i direkte konkurranse med Coop, verken i dagligvarebransjen eller byggevarebransjen. Det blir jeg kompensert for, skriver han i en tekstmelding til avisen.