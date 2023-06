Espresso House skal ha fjernet ansattes overtidstimer

Til Dagens Næringsliv sier lederen at kaffebarkjeden ba henne fjerne registrert arbeidstid, slik at ansatte fikk mindre i lønn. Da hun selv ble sykmeldt, ble hun trukket titusener for ferie hun ikke hadde hatt.

– Vi var underbemannet og overarbeidet, så det var ikke unormalt at ansatte jobbet ekstra for å rekke alt. Men jeg fikk beskjed om å kun godkjenne lønn for de oppsatte timene, sier hun til avisen.

– Sluttet vakten klokken 16 og de stemplet seg ut en halvtime senere, fikk jeg beskjed om å fjerne dette i systemet, sier hun.

Avisen har også snakket med ansatte som har fått godkjent timene sine, mens andre sier de først har fått betalt for ekstraarbeid etter runder med diskusjoner og klager.

Selskapets Norges-sjef May-Britt Østby beklaget i mai de manglende lønnsutbetalingene, og forklarte at det skyldes en kombinasjon av rutiner, kommunikasjonssvikt og systemfeil.

Østby svarer ikke direkte på anklagene om fjerningen av overtidstimene, men påpeker at ansattes timeregistrering ikke godkjennes uten videre.

– Dersom en medarbeider av ulike grunner ser behov for å jobbe utover oppsatt tid, skal dette godkjennes av en leder og forklares med kommentar i timeregistreringssystemet. Arbeidet tid skal altså utbetales i tråd med rutiner beskrevet i vår personalhåndbok, skriver hun i en epost til avisen.