Advokatfirmaet har ingen betenkeligheter med å ansette Skoghøy, skriver Finansavisen.

– Vi er ute etter fagmannen, og tenker at det faglige er det ingen som vil betvile. Der er det ikke noe grunnlag for støy. Det andre vi har lest i avisen legger vi til side, sier partner i Kvale, Per Conradi Andersen til avisen.

Det var i fjor høst Skoghøy gikk ut med anklagene mot ekskona etter et sykehusopphold.

Politiet opprettet en undersøkelsessak som ble henlagt på bevisets stilling i januar. I mai tok ekskona ut et millionsøksmål med krav om oppreisningserstatning.

I april ble det kjent at Skoghøy hadde inngått en avtale om å fratre som dommer 1. juli. Han fikk med seg en sluttpakke på 3,6 millioner kroner.