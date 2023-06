Yara-sjefen er gjenvalgt som NHO-president

– Vi er svært fornøyde med at Svein Tore Holsether tar gjenvalg som NHOs president. Vi er også svært glad for at Turid Grotmoll har takket ja til rollen som NHOs visepresident, sier valgkomiteens leder Inge Jan Henjesand i en pressemelding.

Det var en enstemmig valgkomité som la fram valgkomiteens innstilling på NHOs generalforsamling torsdag, opplyser NHO.

Administrerende direktør i Fremtind Forsikring, Turid Grotmoll (63), er valgt som NHOs nye visepresident.