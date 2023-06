WHO sender krisehjelp til flomrammede i Ukraina

Den ødelagte Kakhovka-demningen sørøst i Ukraina har resultert i storflom langs elva Dnipro. Landsbyer og store jordbruksområder er satt under vann, og hundretusener har mistet tilgangen på rent drikkevann.

– Virkningen på regionens vannforsyning og offentlige helsetjenester kan ikke undervurderes, sier WHO-sjef Tedros Adhanom Ghebreyesus.

– WHO har rykket inn for å bistå myndighetene og helsepersonell med forebyggende tiltak mot vannbårne sykdommer og for å forbedre sykdomsovervåkingen, sier han.