Kan bli totalforbud mot åpen ild på deler av Østlandet

– Det er mørkerødt i hele regionen og ikke meldt om nedbør de neste dagene. Sannsynligvis vil det bli innført totalforbud som i første omgang vil vare fram til 29. juni, sier brannsjef Rune Larsen i Mosseregionen interkommunale brann og redning til VG.

Prognosene fram mot helga tilsier at det mørkerøde farevarselet vil spre seg til store seler av Innlandet, så å si hele Viken, samt Agder, Vestfold og Telemark.

På et møte torsdag formiddag vil brannsjefene i region øst, som omfatter Follo, Romerike og Østfold, diskutere et totalforbud mot åpen ild.

Dersom et totalforbud blir innført kan det komme til å omfatte all grilling med all fast brensel, også i hager.

Mandag 5. juni meldte VG at det var 12 dager siden det sist regnet på Østlandet. På torsdagens langtidsvarsel for Østlandet er det ikke en dråpe regn i sikte. Samtidig skal temperaturene opp under 30-tallet på gradestokken.