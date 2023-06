Matapours forsvarer: – PST gjorde ingenting

– Det er med avgrenset interesse jeg ser fram til det jeg oppfatter som en intern politievaluering. Jeg tror utvalgets medlemmer står alt for nære politiet til å gjøre en skikkelig vurdering av det. Dessuten vet vi det vi trenger: PST hadde all tilgjengelig informasjon til å avverge det. Likevel gjorde de ingenting, sier advokat Marius Dietrichson til NRK.

I dag kommer evalueringsrapporten som blant annet tar for seg hva politiet og Politiets sikkerhetstjeneste (PST) gjorde før, under og etter masseskytingen mot utestedene Per på hjørnet og London Pub i Oslo. To menn ble drept og flere skadd.

Ifølge NRK og VG går det fram av rapporten at angrepet muligens kunne vært avverget hvis PST hadde håndtert informasjon fra Etterretningstjenesten annerledes.

PST har ikke ønsket å kommentere opplysningene før rapporten er lagt fram klokka 11.30 torsdag.

– Dessuten er det slik at utvalget har fått beskjed av departementet om å ikke gå inn i hva Forsvarets etterretningstjeneste har stelt i stand. Om man ikke kan se på hva myndighetene totalt sett har gjort, så gir evalueringen heller ingen mening, sier Dietrichson.