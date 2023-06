Stor variasjon i svartider hos legevaktene

Akuttmedisinforskriften krever at 80 prosent av de som ringer legevakt skal få svar før det har gått to minutter. I dag klarer en av tre legevaktsentraler dette kravet, skriver Helsedirektoratet i en pressemelding.

Det er i de store byene at de fleste må vente mer enn to minutter før de får svar. I Oslo var det 21 prosent som fikk svar innen to minutter i 2022, i Trondheim var tallet på 29 prosent.

– Legevakta er en viktig del av helsetilbudet til innbyggerne. Vi vil bruke resultatene til å jobbe sammen med kommunene om å utvikle legevakttilbudet, sier Steinar Olsen, direktør for avdeling akuttmedisin og beredskap i Helsedirektoratet.

De fleste som ringer 113 får svar før det har gått ti sekunder, som akuttmedisinforskriften krever. 15 av 16 AMK-sentraler klarer dette kravet.