Evalueringsrapporten etter masseskytingen i Oslo legges fram

Utvalget ser på informasjonsdeling og samhandling mellom politiet, PST og helsevesenet i forkant av hendelsen 25. juni i fjor. I tillegg ser utvalget på politiets håndtering, inkludert krisekommunikasjon, og samhandlingen mellom politiet og andre relevante aktører. Utvalget er ledet av førsteamanuensis Pia Jansen ved Forsvarets høgskole.

Trump, DeSantis og Pence deltar på republikansk kongress

Tidligere president Donald Trump, Florida-guvernør Ron DeSantis og tidligere visepresident Mike Pence er blant talerne når Det republikanske partiet i North Carolina har landsmøte fra 8. til 11. juni.

Stoltenberg møter Sveriges utenriksminister



Natos generalsekretær Jens Stoltenberg får besøk av Sverige utenriksminister Tobias Billström i Brussel for å diskutere landets Nato-søknad. Sverige søkte om Nato-medlemskap for over et år siden.

SAS med passasjertall for mai

SAS presenterer sine passasjertall for mai måned. I april fraktet flyselskapet 1,9 millioner passasjerer. SAS gikk med over 1,4 milliarder svenske kroner i underskudd før skatt i årets andre kvartal.

Norway Chess fortsetter



Nest siste runde i sjakkturneringen Norway Chess spilles. Nordmennene Magnus Carlsen og Aryan Tari skal spille mot henholdsvis Shakhriyar Mamedyarov og Dommaraju Gukesh. Ingen av nordmennene har mulighet til å vinne turneringen. Siste runde spilles fredag.