Mann løslatt fra varetekt etter politiaksjon på Stord i mai

Mannen ble varetektsfengslet i fire uker i mai, og fengslingen går ut på fredag. Men politiet opplyser nå til Bergens Tidende at mannen ble løslatt allerede mandag.

– Han er siktet for det samme, og etterforskningen fortsetter. Men det var ikke lenger grunnlag for å holde ham i varetekt. Derfor valgte vi å løslate ham uten restriksjoner, sier politiadvokat Torkel Tjørhom Fandrem i Sørvest politidistrikt til avisen. Han kan ikke gi detaljer om hvorfor.

Det var fredag morgen for litt over en måned siden at politiet aksjonerte mot mannen på området til Aker Solutions på Stord.

Han ble etter hvert varetektsfengslet, siktet for kroppsskade mot en politikvinne og mot to offentlige tjenestepersoner, inkludert politikvinnen. Selv ble han skutt av politiet med elektrosjokkvåpen før han ble pågrepet.

Det er satt i gang en rettspsykiatrisk undersøkelse for å avklare mannens tilregnelighet. Undersøkelsen er ifølge Fandrem ikke ferdig.