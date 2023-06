Retten: Taxikollisjonen i Bergen skyldes trolig menneskelig feil

Sjåføren, en mann i 40-årene, er siktet for uaktsom kjøring og har fått førerkortet midlertidig beslaglagt etter hendelsen natt til 13. mai.

Onsdag forsøkte sjåføren i 40-årene å få tilbake førerkortet, men tingretten i Bergen sier nei, skriver Bergensavisen.

Mannen har forklart at bilen kjørte av seg selv mens han forsøkte å bremse, men at bremsene ikke fungerte. I en kjennelse som avisen har fått innsyn i, slår Hordaland tingrett fast at hendelsen sannsynligvis skyldes menneskelig feil.

Politiet har innhentet kjøretøydata fra Tesla hvor det ikke er registrert aktivering av bremsepedal, samt at det er registrert endringer i gasspedalens vinkel.

Selv om det gjenstår en del etterforskning, mener retten at det er mer sannsynlig at sjåføren har vært uaktsom og brutt vegtrafikkloven enn at han ikke kan klandres for ulykken.