Hunden ble tatt med til veterinær etter hendelsen, men skadene var for stor og måtte avlives.

Operasjonsleder Trond-Egil Groth sier til NTB at de fikk en rekke telefoner om hendelsen rundt klokken 15.

– Det var flere vitner som ringte og fortalte om hunden som hang i hengerfeste. Hvor langt det er snakk om vet vi ikke, men det er snakk om en god strekning, sier operasjonslederen.

Han understreker at hundeeieren er ekstremt lei seg, men sier samtidig at dette er uaktsomt og at det er blitt opprettet sak fra politiets side. Hundeeieren, en eldre mann, blir avhørt av politiet.

– Moralen er at du aldri skal binde fast en hund i et hengerfeste, sier Groth.