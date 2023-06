Brunbjørn ruslet på Romerike – kommer fra Innlandet

Brunbjørnen ble blant annet sett i Elverum, på Romerike, Skedsmokorset, Hadeland og Toten.

Rovdata skriver på sine nettsider at de nå har analysert fem DNA-prøver av bjørnehår og -skit, som er samlet inn av Statens naturoppsyn (SNO) i Stange, Gran og Lunner.

– Prøvesvarene viser at bjørnen var kjent av bjørneovervåkingen fra tidligere og har navnet HE258. Hannbjørnen er påvist en rekke ganger i DNA-overvåkingen av brunbjørn i 2021 og 2022, sier forsker Oddmund Kleven i Rovdata.

Bjørnen ble første gang påvist i Våler kommune i Innlandet i september 2021.

– Vi har ikke fått meldinger om tap av beitedyr, men bjørnen har nok vært sulten etter hiperioden, og har forsynt seg av både fuglemat, maurtuer og bikuber, sier Ida Glemminge i SNO.

Romerikes Blad publiserte i forbindelse med bjørnebesøket i våres en video der man ser bjørnen rusle på veien ved Skedsmokorset.

Bjørneforsker Paul Eric Aspholm ved Nibio sa den gang til Aftenposten at bjørnen trolig ikke utgjør noen fare. Han anbefalte at man tar det med ro, signaliserer at man er et menneske, for eksempel gjennom å synge en sang, dersom man møter den.