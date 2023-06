Tidligere journalist frikjent for voldtekt

Lagmannsretten har enstemmig kommet fram til at tiltalte frifinnes for straffekravet. Tiltalte frifinnes også for erstatningskravet, skriver Medier24.

– Etter en grundig vurdering av det samlede bevisbildet så mener jeg at vi ikke når opp til det strenge beviskravet som kreves i straffesaker. Saken oppfatter jeg stiller seg litt annerledes enn i tingretten. Det er gjort etterforskningsskritt, og når man ser alt samlet så er det en litt annen sak, sa aktor Irlin Irgens etter rettsmøtet, ifølge avisen.

I tingretten ble journalisten dømt til fire års fengsel. Mannen ble også dømt til å betale 223.000 kroner i oppreisning. Han erkjente ikke straffskyld da saken var oppe for Oslo tingrett.

Bistandsadvokat Trine Rjukan sier hennes klient ble sjokkert da hun fikk beskjeden.

– Hun ble selvfølgelig svært nedbrutt og fikk et stort sjokk. Hun befinner seg fortsatt i en sjokktilstand og hun er helt knust, sa Rjukan til avisen.