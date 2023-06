Russland og Ukraina anklaget hverandre for å ha forårsaket demningskollaps

Ukraina og Russland anklaget hverandre for å ha forårsaket kollapsen av Kakohkva-demningen sør i Ukraina da FNs sikkerhetsråd møttes om saken.

Ukrainas FN-ambassadør Sergij Kyslytsja anklaget Russland for å ha detonert en «miljø-masseødeleggelsesbombe» som har ført til de største menneskeskapte miljøskadene i Europa på flere tiår. Han kalte det en «økologisk og teknologisk terrorhandling», og sier at det hele er nok et eksempel på russernes folkemord mot ukrainerne.

Russlands FN-ambassadør Vasilij Nebenzia omtalte hendelsen som «overlagt sabotasje gjennomført av Kyiv».

Trumps stabssjef skal ha avgitt forklaring i dokumentsaken

Donald Trumps eksstabssjef Mark Meadows har forklart seg i justisdepartementets etterforskning av ekspresidentens håndtering av hemmelige dokumenter, skriver New York Times. Avisa siterer to kilder med kjennskap til saken på at Meadows, som var Trumps stabssjef mot slutten av presidentperioden, har forklart seg foran en føderal storjury.

Videre heter det at Meadows anses som et nøkkelvitne i spesialetterforsker Jack Smiths etterforskning av dokumenthåndteringen og Trumps forsøk på å holde fast i makten etter valgnederlaget i 2020, som til slutt endte i stormingen av Kongressen 6. januar 2021.

Tre jegere bøtelagt for lovstridig ulvejakt

Tre jegere har fått bøter på mellom 12.000 og 15.000 kroner og to års tap av retten til lisensjakt på rovdyr. Årsaken er fellingen av ei ulvetispe i februar.

– Politiet er av den oppfatning at det ble skutt på for langt hold med risiko for å skadeskyte ulvetispa, opplyser politiadvokat Einar Gauslaa Bergem ved Innlandet politidistrikt til Dagsavisen.

– Vi mener også at andre jegere ble utsatt for fare på grunn av skyting mot usikker bakgrunn, sier han til avisen.

To drept og fem såret i skyting etter avgangsseremoni i Virginia

To ble drept og ytterligere fem såret da det ble åpnet ild etter en avgangsseremoni for elever ved en videregående skole i Richmond i delstaten Virginia øst i USA. En 19 år gammel mann er pågrepet. Skytingen fant sted like etter at avgangsseremonien var ferdig. De drepte er to menn på henholdsvis 18 og 36 år. Ifølge TV-kanalen WWBT var de far og sønn.

En av de fem sårede er livstruende skadd, mens de andre ventes å overleve. Alle er menn. I tillegg ble en ni år gammel jente truffet av en bil i kaoset som oppsto under skytingen, og flere andre ble skadd da de falt, ifølge Richmonds politisjef Rick Edwards.

Lubna Jaffery skal lede Stortingets arbeid med Sannhetskommisjonens rapport

Arbeiderpartiets stortingsrepresentant Lubna Jaffery er av kontroll- og konstitusjonskomiteen valgt som saksordfører for Sannhetskommisjonens rapport.

Sannhets- og forsoningskommisjonens omfattende rapport ble overlevert Stortinget 1. juni.

Rapporten skal først behandles videre i kontroll- og konstitusjonskomiteen, før Stortinget i plenum vil fatte eventuelle vedtak. Sametinget vil behandle rapporten til høsten.