Stoltenberg var statsminister da Norge ble rammet av terrorangrepene 22. juli for 12 år siden, og Natos øverste sjef da Russland i fjor gikk til angrep på Ukraina.

– Det går en linje fra Utøya til Ukraina, et brutalt terrorangrep og en ulovlig angrepskrig. Verdiene som ble angrepet da, er de samme verdiene som blir angrepet nå: demokrati, frihet, tankefrihet, ytringsfrihet og tro, sa Stoltenberg da han talte under en seremoni ved 22. juli-minnesmerket onsdag ettermiddag.

– Målet er det samme: å drepe for å oppnå politiske mål, spre frykt og splitte. Det virket ikke da, det virker ikke nå og det vil aldri virke, fortsatte han.

Til stede på minnemarkeringen var også statsminister Jonas Gahr Støre, AUF-leder Astrid Hoem, lederen for Nasjonal støttegruppe etter 22. juli, Lisbeth Røyneland, samt Nato-landenes utenriksministre. De er denne uken i Oslo for å delta på et uformelt Nato-møte.

Se video: Oversikt viser store forskjeller mellom Zelenskyj og Putin

Støre benyttet anledningen til å takke de fremmøtte for alle støtteerklæringene som kom i tiden etter terrorangrepene. Han oppfordret utenriksministrene til å kjempe for demokratiske verdier.

– Vi må stå opp mot hat og forsvare våre verdier. Våre mest effektive våpen er verdighet, sikkerhet og frihet, og det er essensen av vår allianse, sa Støre.

Han viste også til at to av statsrådene i hans regjering og Aps to nestledere, kunnskapsminister Tonje Brenna og næringsminister Jan Christian Vestre, er overlevende etter Utøya.

– De er levende bevis på at de vant og han (terroristen, journ.anm.) tapte, sa Støre.