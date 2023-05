Ifølge tiltalen skjøt mannen hunden som tilhørte hans tidligere samboer med tre hagleskudd slik at den døde.

Hendelsen skjedde i Tønsberg i januar i år, og hunden sto bundet i langline utenfor huset da mannen skjøt den.

Motivet for å drepe hunden skal ifølge tiltalen ha vært at mannen var sint på ekssamboeren.

Mannen er tiltalt for brudd på dyrevelferdsloven, for skadeverk og for hensynsløs atferd.

Saken mot mannen går i Vestfold tingrett i oktober.