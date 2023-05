Bybanen over Bryggen i Bergen vedtatt

I to timer gikk debatten i Gamle rådhus i Bergen, der det ble argumentert både for og mot forslaget til Bybane. Til slutt ble Bybanetraseen langs Bryggen vedtatt med 36 mot 31 stemmer, skriver Bergensavisen . Forslaget ble vedtatt med stemmene fra Ap, Venstre, SV, MDG, KrF, Venstre, Rødt og to utbrytere fra Senterpartiet, ifølge og Bergens Tidende.

Bybanen til Åsane i Bergen vil ifølge anslagene koste rundt 21 milliarder kroner. Prosjektet består av 12,7 kilometer med bane, 5,7 kilometer nye tunneler, 14 holdeplasser og 13 kilometer stamsykkelvei.

Byrådet i Bergen håper på byggestart i 2025. Det avhenger mye av hvor stor del av regningen staten tar, skriver NRK. Den nye nasjonale transportplanen kommer neste år.

Banen skal gå fra Kaigaten i Bergen sentrum til Vågsbotn i Åsane. Det er beregnet at Åsanelinjen vil betjene rundt 60.000 reisende per døgn i 2040. Reisetiden fra Torget til Åsane terminal vil bli cirka 17 minutter, og rundt 25 minutter til Vågsbotn.

Riksantikvaren har vurdert Bergen kommunes reviderte planforslag og godtar at Bybanen går gjennom middelalderbyen og over Bryggen.