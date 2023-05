Lakseskatten vedtatt i Stortinget – Rødt ble med på flertallet

Det skriver E24 og NRK.

Regjeringspartiene kom i forrige uke til enighet med Venstre og Pasientfokus om en skattesats på 25 prosent, men forslaget sto dermed med knappest mulig flertall. Samlet har de fire partiene 85 mandater – akkurat nok til å sikre flertall i Stortinget.

Tirsdag varslet Rødt, som har åtte stortingsrepresentanter, at de ville stemme subsidiært for forslaget for å sikre at det ikke skulle skje noe som vippet flertallet i siste sving.

– Det er historisk viktig at Stortinget innfører en grunnrenteskatt på oppdrett. Rødt ønsker en høyere skattesats på superprofitten i oppdrettsnæringen, men støtter subsidiært forliket som ligger på bordet, sa partileder Bjørnar Moxnes til NTB tirsdag.

SV har varslet at de vil ha omkamp om lakseskatten under statsbudsjettforhandlingene til høsten.

Høyre og Frp er også mot skattemodellen flertallet nå går inn for. Høyres Helge Orten gjentok under debatten i Stortinget at «det vil være et poeng for oss å senke skatten ytterligere», og at de vil vurdere andre modeller hvis de kommer til makten.