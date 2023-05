Politiet: Gasslekkasjen på Melkøya stanset

Meldingen om lekkasjen kom inn til nødetatene klokken 11.17 onsdag. Først fire timer senere belte politiet at lekkasjen var under kontroll og at nødetatene hadde forlatt stedet. Ved 19-tiden melder Equinor at gasslekkasjen på LNG-anlegget på Melkøya utenfor Hammerfest i Finnmark, er stanset.

– Det var totalt 98 personer inne på fabrikken da hendelsen oppsto. Alt personell er gjort rede for og det er ikke meldt om skadde, opplyser Equinor i en pressemelding.

Etter at lekkasjen ble oppdaget ble det opprettet en sikkerhetssone på 300 meter. Anlegget ble evakuert og produksjonen stanset. Ifølge Equinor er det for tidlig å si når produksjonen på anlegget kan gjenopptas.

– Lekkasjen oppsto i tilknytning til en ventil på en av anleggets kjølekretser. Gassen som lekket ut brukes i forbindelse med nedkjøling ved produksjon av flytende naturgass (LNG), skriver Equinor. Petroleumstilsynet sier til Teknisk Ukeblad at de ser alvorlig på hendelen.

– Vi ser alvorlig på hendelsen og følger opp videre mot Equinor, sier pressekontakt Øyvind Midttun i Ptil.

Anlegget Hammerfest LNG produserer gass som vanligvis utgjør 5 prosent av norsk gasseksport, med 6,5 milliarder kubikkmeter gass i året. Gassanlegget på Melkøya ble rammet av brann i september 2020 – og produksjonen måtte stenges i vel halvannet år.