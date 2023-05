Equinor har stengt ned produksjonen på Melkøya etter gasslekkasje

Equinors LNG-anlegg på Melkøya utenfor Hammerfest i Finnmark er stengt ned etter gasslekkasjen, og det er opprettet en sikkerhetssone på 300 meter. Meldingen om lekkasjen kom inn til nødetatene klokken 11.17 onsdag.

Det lekker fra en tank på 450 kubikkmeter, opplyser operasjonsleder Theodor Weberg Ellingsen i Finnmark-politiet til VG.

– Anlegget er evakuert, og vi jobber med å trykkavlastning, som er en form for sikring, sier pressetalsperson Kjetil Eide i Equinor til Teknisk Ukeblad.

Like før klokken 13.30 meldte E24 at Equinor stengte ned anlegget.

Petroleumstilsynet (Ptil) opplyser til Teknisk Ukeblad ved 15-tiden at de har fått melding om at akuttfaren er over, men at de foreløpig ikke vet noe om størrelsen på lekkasjen.

– Vi ser alvorlig på hendelsen og følger opp videre mot Equinor, sier pressekontakt Øyvind Midttun i Ptil.

Anlegget Hammerfest LNG produserer gass som vanligvis utgjør 5 prosent av norsk gasseksport, med 6,5 milliarder kubikkmeter gass i året. Gassanlegget på Melkøya ble rammet av brann i september 2020 – og produksjonen måtte stenges i vel halvannet år.