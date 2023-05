Melkøya evakuert etter gasslekkasje

Meldingen om lekkasjen kom inn til nødetatene klokken 11.17 onsdag.

Equinor bekrefter overfor Teknisk Ukeblad at det er en gasslekkasje på anlegget.

– Anlegget er evakuert, og vi jobber med å trykkavlastning, som er en form for sikring, sier pressetalsperson Kjetil Eide i Equinor.

– Melkøya-anlegget er fortsatt i produksjon, enn så lenge. Produksjonen er ikke stengt ned ennå, men det vil den kunne bli. Nå jobber vi med å finne ut hvordan vi skal håndtere lekkasjen, sier Equinor-talsperson Ellen Maria Skjelsbæk til E24.

Hun sier at det lekker fra en tank på prosessområdet, og at de jobber med å få oversikt over situasjonen.

– Det jobbes med tiltak for å stanse lekkasjen, som vi vet hvor er, men vi kjenner ikke omfanget, sier operasjonsleder Theodor Weberg Ellingsen i Finnmark politidistrikt til NTB.

Til VG sier han at det ikke er noen umiddelbar fare for verken brann eller eksplosjon.

Anlegget Hammerfest LNG produserer gass som vanligvis utgjør 5 prosent av norsk gasseksport, med 6,5 milliarder kubikkmeter gass i året. Gassanlegget på Melkøya ble rammet av brann i september 2020 – og produksjonen måtte stenges i vel halvannet år.