Norges Bank kutter kronesalg med 100 millioner i juni

Reduksjonen i kronesalget er 100 millioner kroner mindre enn det flere analytikere haddet ventet. DNB skriver i sin morgenrapport onsdag at de ventet at kronesalget ville bli justert ned til 1,2 milliarder kroner per dag, fra 1,4 milliarder nå.

Kronesalget, eller vekslingen, gjøres for å overføre utenlandsk valuta til oljefondet, som kun investerer i utlandet.

Nordea regner med at kronesvekkelsen vil fortsette og spår at en euro vil koste 12,30 kroner i løpet av sommeren. I dag koster en euro rett over 12 kroner.