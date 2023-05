Natos utenriksministre møtes i Oslo

Denne uka møtes 31 Nato-utenriksministre samt den svenske utenriksministeren i Oslo til uformelle samtaler i forkant av Nato-toppmøtet i Vilnius i juli. Hele 250 delegater og 300 pressefolk er ventet til Oslo. Temaet for møtet er sikkerhetspolitikk og videre støtte til Ukraina. I dag er det blant annet en minnemarkering for terrorangrepene 22. juli 2011 i regjeringskvartalet. Blant deltakerne er Nato-sjef Jens Stoltenberg og Natos utenriksministre, statsminister Jonas Gahr Støre (Ap), AUF-leder Astrid Hoem og lederen for Nasjonal støttegruppe etter 22. juli, Lisbeth Røyneland.

PFU behandler Antonsen-saken

Atle Antonsens klage mot NRK er blant sakene skal opp til behandling i mai-møtet til Pressens Faglige Utvalg (PFU). Klagen gjelder en episode i NRK-programmet Arena og et innslag på Nyhetsmorgen. Bakgrunnen er Sumaya Jirde Alis anmeldelse av Antonsen, etter den mye omtalte hendelsen på Bar Boca 23. oktober i fjor.

Lakseskatten i Stortinget

I dag skal den omstridte lakseskatten behandles i Stortinget. Regjeringspartiene kom i forrige uke til enighet med Venstre og Pasientfokus om en skattesats på 25 prosent. Samlet har de fire partiene 85 mandater – akkurat nok til å sikre flertall i Stortinget. Nå varsler Rødt, som har ni stortingsrepresentanter, at de vil stemme subsidiært for forslaget. De vil sikre at det ikke skjer noe som vipper flertallet i siste sving.

Amerikanske ministre og EU-kommissærer møtes

Flere amerikanske ministre og EU-kommissærer samles til møte i Trade and Technology Council (TTC), rådet som koordinerer teknologi og handelspolitikk mellom EU og USA. Møtet i den svenske byen Luleå avsluttes i dag. Også statsminister Ulf Kristersson deltar. Han skal holde pressekonferanse sammen med USAs utenriksminister Antony Blinken.

Sluttspillfinale i håndball

I dag spilles den tredje sluttspillfinalen i håndball for menn, der vinneren kåres i et best av fem-spill. Kolstad vant det første oppgjøret 34-30, mens Elverum utlignet da laget vant den andre kampen 33-27. Dagens kamp spilles i Trondheim.

Magnus Carlsen møter So

Andre runde av Norway Chess spilles i dag i Stavanger. Magnus Carlsen tapte åpningspartiet mot amerikanske Fabiano Caruana. Nå møter nordmannen amerikanske Wesley So. Carlsen har vunnet de siste fire Norway Chess-utgavene og står med fem triumfer totalt. Mange store stjerner deltar i årets turnering, blant dem Nodirbek Abdusattorov, Hikaru Nakamura, Anish Giri og Fabiano Caruana.

Finale i europaligaen

I kveld spilles finalen i europaligaen i fotball mellom spanske Sevilla og italienske Roma. Kampen går i den ungarske hovedstaden Budapest. Vinneren får blant annet en plass i mesterligaen.