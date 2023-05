Nord-Korea skapte uro ved satellittoppskyting

Japan og Sør-Korea sendte i natt ut nødvarsler etter at Nord-Korea hadde skutt opp et objekt som de fryktet kunne være en ballistisk rakett. Nord-Korea hevder det var en satellitt, men at oppskytingen mislyktes.

De to landene, USA og FN har fordømt aktivitetene til nordkoreanerne. Hendelsen fant sted dagen etter at Nord-Korea varslet at de skulle sende opp en militærsatellitt for å overvåke USAs militære bevegelser.

Komite godkjente forslag om gjeldstak i USA

Lovkomiteen i underhuset av den amerikanske kongressen har godkjent lovforslaget om heving av USAs gjeldstak. Nå skal det stemmes over i Representantenes hus.

Komiteens medlemmer var ikke samstemte. Sju av dem stemte for forslaget, mens seks stemte mot.

Mann skal ha blitt utsatt for vold i Oslo

En mann i 20-årene er kjørt til sykehus etter å ha blitt funnet med skader i hodet i en oppgang i en gård på Sandaker i Oslo. Han skal ha blitt utsatt for vold. Oslo politidistrikt fikk melding om hendelsen klokka 2.54 i natt.

– ​Han er bevisst da han ble funnet og også da han ble kjørt bort i ambulansen, forteller operasjonsleder Guro Sandnes til NTB.

Redningsaksjon på Nordmøre

Det er satt i gang en redningsaksjon etter en turgåer som har skadd foten på Vikfjellet i Sunndal i Møre og Romsdal. Personen sitter svært vanskelig til.

– Vi har kontakt med vedkommende per telefon, opplyser Møre og Romsdal politidistrikt.

Rødt vil ha gratis buss til flere

I Stavanger blir kollektivtrafikken gratis fra 1. juli. Rødt går inn i valgkampen med en satsing for å gjøre det gratis eller billig i hele landet.

Til Klassekampen forteller Rødt-nestleder Marie Sneve Martinussen at en noen steder kan begynne med å gjøre kollektivreiser billigere, mens andre steder kan gjøre som Stavanger og gjøre det gratis med en gang.