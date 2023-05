Varmt og tørt vær øker gress- og skogbrannfaren, og meteorologene har sendt ut gult varsel om skogbrannfare for store deler av Sør-Norge. Det betyr at det lett kan begynne å brenne i vegetasjonen – og farevarselet varer helt til det kommer store mengder nedbør.

Senest tirsdag ettermiddag rykket brannvesenet ut til en skogbrann ved Helltjernsveien i Fetsund. Ved 18.30-tiden opplyser 110-sentralen til Romerikes Blad at brannen hadde en bredde på 400 meter og at den spredde seg med vinden. I tillegg til over 20 brannmenn var også et helikopter satt inn i slukningsarbeidet.

I en pressemelding ber Frende Forsikring folk om å være ekstra forsiktige med bruk av engangsgriller, sigarettsneiper og annen ild nå.

Ifølge Direktoratet for brannsikkerhet og beredskap skyldes ni av ti branner i skog og utmark menneskelig aktivitet, ofte uforsiktighet. Oftest er det uforsiktig bålbrenning og grilling som forårsaker brannene.

– Den vanligste feilen folk gjør, er å ikke slukke griller skikkelig. Noen griller for tett på husvegger eller kaster aske rett i søppelspannet. Vi har mange eksempler på at det tar fyr hvert eneste år, sier brannekspert i Frende Forsikring, Øystein Øren.

Forsikringsselskapet minner også om at det er et generelt bålforbud i nærheten av skog og utmark i Norge mellom 15. april og 15. september. Forbudet gjelder enten sommeren er tørr eller kliss våt.