Ni personer i sjøen da båt fikk problemer i Tomrefjorden – ingen alvorlig skadd

– De ni som var meldt i sjøen, er alle plukket opp. De er naturlig nok nedkjølt og blir tatt hånd om av helsevesenet, sier operasjonsleder Leif Arne Mork i Møre og Romsdal- politiet til NTB.

Hovedredningssentralen opplyser til Sunnmørsposten at ingen er alvorlig skadd utover å være nedkjølt.

– Noen tas med til sykehus i Molde for undersøkelser, resten tas mot i et mottak på stedet, sier Owe Frøland i HRS.

Han sier det var en arbeidsbåt fra et verft som fikk problemer. Sunnmørsposten har fått opplyst at båten fraktet folk til og fra et kystvaktskip som er under testing på fjorden, KV Bjørnøya.

Politiet fikk melding om ulykken klokka 18.30. En knapp time seinere kunne politiet bekrefte at alle var blitt hentet opp av sjøen.

To helikoptre, flere båter og store politiressurser ble sendt til stedet.