Støre ønsket Stoltenberg velkommen «hjem»

Da Nato-sjefen møtte pressen med Norges statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) var det en god tone mellom de to.

De holdt pressekonferansen sin på engelsk, selv om Støre sa at han fikk ønske god ettermiddag på norsk ettersom han hadde en norsk Nato-sjef som gjest.

– Det er en glede å ta deg imot i dette bygget som du kjenner godt, sa Støre.

Stoltenberg sa at det var godt å være tilbake i Oslo som en gjest av den norske regjeringen.

– Norge spiller en nøkkelrolle i nord, sa Stoltenberg.

Støre: – Vi vil støtte Ukraina så lenge det er nødvendig

Statsminister Jonas Gahr Støre sier at våpenstøtten til Ukraina er avgjørende, og at Norge vil støtte landet så lenge det er nødvendig.

– Norge og andre allierte har fra første stund støttet Ukraina i deres rettmessige kamp for frihet og selvstendighet, våpenstøtte fra Norge og andre vestlige land er avgjørende for Ukraina i krigen, og vi vil støtte Ukraina så lenge det er nødvendig. Gjennom Nansen-programmet vil Norge bidra med militær, humanitær og sivil støtte til sammen 75 milliarder kroner over fem år, sier Støre i en pressemelding i forbindelse med møtet.

Tirsdag holdt han et møte med Natos generalsekretær Jens Stoltenberg på Statsministerens kontor i forbindelse med Natos uformelle utenriksministermøte i Oslo denne uken.

Støre og Stoltenberg diskuterte blant annet Natos forhold til Ukraina og hvordan Sverige, Finland og Norge kan samarbeide i Nato under møtet.

Stoltenberg fordømmer angrepet på Nato-soldater i Kosovo

Nato-sjefen sier både Kosovo og Serbia har et ansvar for å unngå mer eskalering. Nato har besluttet å sende flere styrker til Kosovo på grunn av angrepet der 30 Nato-soldater ble skadd.

– Vi fordømmer det uprovoserte angrepet. Det er uakseptabelt og må stoppe, sier Stoltenberg.

Det har vært flere sammenstøt mellom serbiske borgere i Kosovo og politiet. Serbia har anklaget Kosovo for å bedrive terror mot serberne.