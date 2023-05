Stoltenberg: Vi lever i en skjebnetid

Stoltenberg var gjest på et møte i Den norske Atlanterhavskomité sammen med utenriksminister Anniken Huitfeldt i Gamle Logen tirsdag. Onsdag skal Norge være vertskap for et uformelt møte mellom alle utenriksministre i Nato, og med generalsekretæren.

– Vi møtes i en tid som er farligere og mer uforutsigbar enn det vi har opplevd på flere tiår, sa Stoltenberg da han holdt sin innledning på møtet.

– Stormaktsrivaliseringen er på frammarsj

Stoltenberg forventer at Nato-landene vil gi ytterligere støtteerklæringer til Ukraina under møtet i Oslo. Han sa også at den norske flerårige støtten gjennom Nansen-pakken er blitt lagt merke til.

– Stormaktsrivaliseringen er på frammarsj, Putins aggresjon mot Ukraina er den endelige slutten på den verden vi prøvde å bygge etter den kalde krigens slutt, sa Stoltenberg.

Møtte kongen

I tillegg til å være gjest på møtet til Den norske Atlanterhavskomité var Stoltenberg i formiddag på i audiens hos kongen på Slottet.

Senere tirsdag skal Stoltenberg til Statsministerens kontor. Her skal han holde en pressekonferanse sammen med statsminister Jonas Gahr Støre.