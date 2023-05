– Norge har en farlig og uforutsigbar nabo i nord, sa Huitfeldt da hun holdt sitt innlegg på et møte med Natos generalsekretær Jens Stoltenberg i regi av Den norske Atlanterhavskomité tirsdag ettermiddag.

Onsdag møtes Natos utenriksministre i Oslo. Da vil Huitfeldt si rett fram at Norge er beredt til å ta et spesielt ansvar for sikkerheten i nordområdene og for den undersjøiske infrastrukturen i Nordsjøen, som er avgjørende for Europas energisikkerhet.

Huitfeldt trakk fram at krigen i Ukraina har svekket Russlands konvensjonelle evner, og at det har økt spenningen rundt landets atomvåpen, som er plassert i nordområdene.

– Norge vil ta spesielt ansvar for å oppdage russiske atomubåter på vei ut i Atlanteren, sa Huitfeldt.