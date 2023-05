Nord-Norge kan få snø helt ned i fjæra

– Nord-Norge vil få en del regn fremover. I løpet av onsdag vil snøgrensen bli lavere, slik at Troms og Finnmark kan få sludd og snø helt ned i fjæresteinene, skriver Meteorologisk institutt på Twitter.

I forbindelse med dette er det sendt ut et farevarsel for snø i Troms og nord i Nordland. Her kan det komme mellom 5 og 15 centimeter snø på veiene, mens det i fjellet kan komme mer.

Værmeldingen står i kontrast til varselet for Sør-Norge. Her varsler instituttet sol og over 20 varmegrader ut uka.