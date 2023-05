Stoltenberg på Nato-møte – audiens hos kongen

Natos uformelle utenriksministermøte finner sted i Oslo i dag og i morgen. Generalsekretær Jens Stoltenberg er til stede og har et tettpakket program. Klokka 10.30 i dag skal han i audiens hos kong Harald. Deretter skal Stoltenberg ha et møte med statsminister Jonas Gahr Støre, utenriksminister Anniken Huitfeldt og forsvarsminister Bjørn Arild Gram på Statsministerens kontor klokka 18.

Helge Ingstad-vaktsjefen avklarer ankespørsmålet

Forsvareren til vaktsjefen på fregatten Helge Ingstad, som forliste i 2018, har kalt inn pressen for å informere om dommen fra Hordaland tingrett skal ankes eller ikke. Vaktsjefen er dømt til 60 dagers betinget fengsel.

Byrådet i Oslo legger fram revidert budsjett

Finansbyråd Einar Wilhelmsen, byråd for oppvekst og kunnskap Sunniva Holmås Eidsvoll og byråd for helse, eldre og innbyggertjenester Marte Scharning Lund presenterer revidert budsjett 2023 for Oslo kommune.

DeSantis starter valgkampen

Florida-guvernør Ron DeSantis, som har erklært seg som kandidat i Republikanernes nominasjonsvalg, starter valgkampen sin med et arrangement i Iowa.

Ministermøte i TTC

Ministre fra USA og EU samles til møte i Trade and Technology Council (TTC), rådet som koordinerer teknologi og handelspolitikk mellom EU og USA. Sverige, som har presidentskapet i EU dette halvåret, er vert for møtet, som varer til i morgen.

Ruud i aksjon i Roland-Garros

Casper Ruud møter svenske Elias Ymer i 1. runde av Grand Slam-turneringen Roland-Garros. Kampen starter klokken 11. Ruud går inn i turneringen som fjerdeseedet og skal forsvare 1200 rankingpoeng etter fjorårets suksess i Paris. Da tapte Snarøya-mannen finalen i strake sett mot tennislegenden Rafael Nadal.