Tre menn pågrepet og siktet for frihetsberøvelse på Østlandet

De tre mennene, som er i 30- og 40-årene, ble ifølge kanalen pågrepet natt til lørdag.

– Politiet fikk melding fra et vitne natt til lørdag om at en person muligens var tatt med mot sin vilje i en bil. Politiet fikk opplyst registreringsnummeret og klarte etter hvert å lokalisere bilen, sier politiadvokat Anders Bækkemoen i Øst politidistrikt til NRK.

De er siktet for frihetsberøvelse, vold og trusler. Ifølge NRK hører de tre siktede hjemme i Østfold-området, men politiet vil ikke si noe om hvor bortføringen skal ha funnet sted.

Bækkemoen i Øst politidistrikt sier til kanalen at den fornærmede mannen var «frihetsberøvet over en betydelig tid». Dagbladet får opplyst av flere kilder at han forklarer at han ble holdt fanget i flere uker.

To av de tre siktede nekter straffskyld, mens den tredje ikke har tatt stilling til skyldspørsmålet. Alle tre er ifølge politiet tidligere straffedømte.

Mennene ble mandag varetektsfengslet i Søndre Østfold tingrett. To av dem er varetektsfengslet i to uker med brev- og besøksforbud, mens den tredje er varetektsfengslet i én uke.

To av mennene ble pågrepet ved bilen, mens den tredje mannen ble pågrepet senere samme natt.