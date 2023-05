– Vi har ikke hørt noe, sier Kimek-direktør Greger Mannsverk til NRK mandag.

Tirsdag skal Kimek ha et styremøte der det vil bli besluttet om de rundt 85 ansatte ved bedriften må se etter en ny arbeidsplass. Nå venter Mannsverk spent på om myndighetene kommer med et svar innen da.

– Man forventer at de kommer tilbake med noe. Vi kan ikke fortsette uten inntektsgivende arbeid, sier han til kanalen.

Bedriften søkte 18. mai Utenriksdepartementet om tillatelse til å gjøre ferdig to russiske fartøy som lå ved verftet i henhold til kontrakt. Skipsverftet har ikke kunnet ferdigstille arbeidet grunnet sanksjonene mot Russland som følge av krigen i Ukraina.

Selskapet har også bedt om at regjeringen iverksetter en lønnskompensasjonsordning, lik den under coronapandemien, for at man skal kunne bruke tiden fremover til å omstille bedriften, uten å måtte gå til oppsigelser.

UD opplyser til NRK at de sendte Kimek et foreløpig svar 22. mai, og at de tar sikte på å komme med et endelig svar så raskt som mulig.