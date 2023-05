Politiet meldte om hendelsen klokka 15.17 mandag. Den fornærmede mannen er hentet av luftambulanse. Både politi og ambulanse rykket ut.

Dagbladet skriver at mannen er beskrevet som alvorlig til livstruende skadd.

– To menn er nå besluttet pågrepet. Det er funnet et våpen i forbindelse med at mennene ble pågrepet, men hva de er siktet for er foreløpig ikke kjent for meg, sier Gisle Sveen i Øst politidistrikt til NTB klokken 15.50.

Han forteller videre at politiet har kjennskap til begge de pågrepne mennene fra før, men er foreløpig ikke kjent med om mennene har noen relasjon til mannen som ble knivstukket.

– Ut fra både erfaring og den informasjonen vi har så langt, så tror vi ikke at det er en tilfeldig fornærmet her, opplyser Sveen til Romerikes Blad.

Råholt ligger i kommunene Eidsvoll og Ullensaker.